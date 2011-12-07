Данил Степанов отыграет сезон в «Роторе»

20-летний левый защитник «Рубина» Данил Степанов перешел в «Ротор» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон, а контракт футболиста с «Рубином» действует до июня 2021 года. Напомним, что «Ротор» по итогам чемпионата ФНЛ добился права выйти в РПЛ — последний раз клуб выступал в элитном дивизионе российского футбола в 2004 году.

Также в «Роторе» выступают экс-футболисты «Рубина» Юрий Нестеренко, Ника Кипиани, Бека Микелтадзе, Камиль Муллин.

В минувшем сезоне Степанов принял участие в 9 матчах РПЛ, получил три жёлтые карточки, результативными действиями не отличился. За свою карьеру защитник отыграл 19 встреч в РПЛ и одну игру ¼ финала Кубка России против «Локомотива». Портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 1 млн евро.