Джордан Теодор покинул УНИКС

УНИКС на официальном сайте объявил об уходе разыгрывающего Джордана Теодора. Американец с паспортом Северной Македонии провел в казанском клубе один сезон.

Теодор перебрался в УНИКС из «Бешикташа» в декабре прошлого года. Он успел отыграть 6 матчей «регулярки» Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 10,3 очка, совершая 4,5 подбора и 7,7 передачи. В еврокубке Теодор также принял участие в шести матчах, набирая в среднем 8,7 очка, совершая 2,2 подбора и 4,8 передачи.

По данным журналиста Sportando Эмилиано Каршиа, баскетболист продолжит карьеру в турецком «Бахчешехире». Клуб в минувшем сезоне финишировал 14-м в чемпионате страны и вышел в полуфинал Кубка Европы FIBA.