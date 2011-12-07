Иржи Секач продолжит карьеру в «Авангарде»

Омский «Авангард», который проводит домашние матчи в Балашихе, объявил о подписании однолетнего контракта с 28-летним нападающим Иржи Секачем.

Последний сезон чех провел в составе ЦСКА, отыграв 45 матчей «регулярки». В них Секач набрал 25 (12+13) очков, при реализации бросков на уровне 16,9% и показателе полезности «+12». С ЦСКА хоккеист выиграл Кубок Континента, но не договорился о новом контракте с понижением зарплаты.

В 2016–2019 годах Секач выступал в составе «Ак Барса», выиграв Кубок Гагарина. Также чех добирался до финала плей-офф, будучи игроком пражского «Льва», но команда уступила в серии «Металлургу» (3-4).