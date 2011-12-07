«Крылья Советов» вылетят второй раз за три года в ФНЛ, если «Химки» решат выйти в РПЛ

Самарские «Крылья Советов» покинут элитный дивизион, если «Химки» решат воспользоваться правом повыситься в классе. В текущем чемпионате клуб из Самары не поднимется выше 15-го места, так как «Тамбову» засчитают победу в игре против «Сочи». Эти три очка даруют «Тамбову» как минимум 14-е место в РПЛ.

«Химки» определятся со своим будущим не раньше понедельника — в воскресенье команде предстоит сыграть полуфинальный матч Кубка России против «Урала».

«Сейчас тренер просил ничего не говорить, даже если какие-то решения есть, чтобы команду не баламутить. Мы до понедельника взяли паузу», — приводит слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова ТАСС.

Для «Крыльев Советов» это может стать вторым вылетом в ФНЛ за три года. Последний раз клуб покидал элитный дивизион в 2017 году. Первый раз «Крылья» попрощались с РПЛ в 2014 году, но сезоном позже смогли победить в чемпионате ФНЛ.