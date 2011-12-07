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Никита Макаров проведет сезон в клубе-дебютанте ФНЛ

Полузащитник является воспитанником академии «Рубина».

19-летний полузащитник Никита Макаров проведет ближайший сезон в аренде в московском «Велесе». Клуб по итогам чемпионата ПФЛ выиграл зону «Запад» и получил право сыграть в ФНЛ.

Никита Макаров является воспитанником академии «Рубина». В его активе 37 игр в турнире молодёжных команд РПЛ, где он забил 2 гола и отдал две голевые передачи. Тренерский штаб Романа Шаронова перевёл полузащитника в основную команду, где Макаров трижды появился на поле, в том числе отыграл все 90 минут матча против «Сочи».

Добавим, что прошлой осенью Никита Макаров отыграл четыре встречи в составе сборной России U-19.

КВ
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