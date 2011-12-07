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«Нижний Новгород» узнал соперников по Лиге чемпионов

Клуб попал в группу «В».

«Нижний Новгород» в результате жеребьевки узнал имена соперников по баскетбольной Лиге чемпионов. Российский клуб попал в группу «В» турнира. Команда впервые за четыре года начнет выступление в турнире с группового этапа, минуя предварительный турнир.

Соперниками «Нижнего» стали: «Нимбурк» (Чехия), «Дижон» (Франция), «Сарагоса» (Испания), «Фалко Сомбатхей» (Венгрия), «Тофаш» (Турция), «Старт Люблин» (Польша).

Имя последнего участника группы «В» станет известно по итогам предварительного турнира. На путевку претендуют: «Ираклис» (Греция), «Керавнос» (Кипр), «Днепр» (Украина) и «Донар Гронинген» (Нидерланды).

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