«Нижний Новгород» узнал соперников по Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» в результате жеребьевки узнал имена соперников по баскетбольной Лиге чемпионов. Российский клуб попал в группу «В» турнира. Команда впервые за четыре года начнет выступление в турнире с группового этапа, минуя предварительный турнир.

Соперниками «Нижнего» стали: «Нимбурк» (Чехия), «Дижон» (Франция), «Сарагоса» (Испания), «Фалко Сомбатхей» (Венгрия), «Тофаш» (Турция), «Старт Люблин» (Польша).

Имя последнего участника группы «В» станет известно по итогам предварительного турнира. На путевку претендуют: «Ираклис» (Греция), «Керавнос» (Кипр), «Днепр» (Украина) и «Донар Гронинген» (Нидерланды).