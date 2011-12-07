«Нефтехимик» и «СКА-Хабаровск» разошлись миром

Во втором туре Футбольной Национальной Лиги нижнекамский «Нефтехимик» принимал дома армейцев Хабаровска.

Матч прошел в равной и упорной борьбе. На двоих команды «настреляли» 12 ударов в створ ворот и подали 9 угловых. Хозяева при этом получили целых 5 желтых карточек. Несмотря на то, что матч получился нескучным, зрителям так и не удалось дождаться забитых мячей. Счет на табло остался тем же, что и в начале встречи — 0:0.

Отметим, что нижнекамцы стартуют в новом розыгрыше ФНЛ двумя домашними матчами. На прошлой неделе коллектив Кирилла Новикова с минимальным счетом одолел дебютанта Лиги — «Олимп-Долгопрудный».