«Рубин» уступил «Сочи» в Кубке Матч Премьер

В последнем туре предсезонного мини-турнира подопечные Леонида Слуцкого на поле стадиона «Арена Химки» встречались с «Сочи». Ранее обе команды уступили фавориту Кубка, московскому «Спартаку», с одинаковым счетом — 0:4.

Матч проходил в упорной борьбе с большим количеством стыков. Южане привычно демонстрировали грубую игру, что вылилось во внушительное для товарищеского матча количество карточек, в том числе и красную для полузащитника номинальных гостей — Цаллагова.

Второй тайм, как и во встрече со «Спартаком», стартовал как нельзя хуже — в течение трех минут «Рубин» пропустил дважды. Такая игра в обороне вызывает серьезную обеспокоенность, беря во внимание скорый старт чемпионата и слухи о продаже одного из основных защитников клуба — Старфельта. В концовке встречи команды обменялись голами, итоговый счет 3:1 в пользу сочинцев.

Единственный результативный удар в составе «Рубина» нанес Сеад Хакшабанович. Черногорский новичок на 90-й минуте уверенно реализовал 11-метровый.