Чемпионат России занял лишь 19-е место по уровню интенсивности игры в футбольных лигах

Английская Премьер Лига заняла первое место по интенсивности игры. Она опередила польскую Экстракласу и испанскую Ла Лигу. Российская Премьер-Лига заняла всего лишь 19 место. Соответствующие результаты опубликованы на сайте Международного центра спортивных исследований (CIES).

Самым главным критерием исследования был выбран процент бега с высокой интенсивностью от общего расстояния, преодоленного игроками за сыгранные минуты. Данные были собраны за прошедший сезон.

Напомним, что казанский «Рубин» в 3 квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА по сумме двух матчей уступил вице-чемпиону польской Экстракласы — футбольному клубу «Ракув». По сумме двух встреч был зафиксирован итоговый счет 0:1. Главный тренер Леонид Слуцкий во время пресс-конференций неоднократно отмечал, что поляки играют на очень высоком уровне интенсивности.

Во время первой пресс-конференции на посту главного тренера сборной России Валерий Карпин отмечал, что ему хотелось бы, чтобы в нашем чемпионате было как можно больше интенсивных матчей, приведя в пример воскресный матч «Рубина» и «Крыльев Советов», который завершился результативной ничьей 1:1.

Стоит отметить, что для проведения исследований была разработана автоматизированная система, через которую можно отслеживать действия игроков на футбольном поле, при этом генерируя физические данные с помощью специализированных алгоритмов.