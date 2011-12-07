Рейтинга UEFA: российские клубы близки к провалу

Семь побед за три сезона

Еще три-четыре сезона назад главный интерес, связанный с таблицей рейтинга UEFA, затрагивал тему входа России в шестерку лучших стран континента. Шестое место тогда позволяло отправить три клуба в Лигу чемпионов и три — в Лигу Европы. Сегодня же красной нитью проходит вопрос — не упадем ли мы ниже десятой строчки?

Напомним, что «Зенит» составил один квартет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». Матч с «аристократами» продемонстрировал: 0:1 в современных реалиях — это достойное поражение. Поэтому для «Зенита» перспектива попадания в евровесну вполне может определиться в очных играх с «Мальме». Швеция в этом сезоне идет в лидерах по набранным очкам: четыре клуба принесли в копилку страны 4,875 очка, что уже позволило подняться с 23 на 19-ю строчку.

Московский «Спартак» на групповом этапе должен сыграть с «Легией», «Лестером» и «Наполи». В первой встрече красно-белые имели подавляющее преимущество над «Легией» по ударам, но провалили концовку встречи. Две тактические ошибки привели к контратаке поляков, выходу два в одного и пасу на пустые ворота, 0:1.

Групповые этапы еврокубков для российских клубов в последние три сезона — это тихий ужас. Семь побед, 12 ничьих при 33 поражениях. С учетом квалификационных раундов статистика чуть позитивнее: 15 — 15 — 44. При этом из 15 побед лишь четыре пришлись на клубы из большой пятерки. Дважды пострадали португальцы, по одному разу — испанцы и немцы.

Украина дышит в спину, Австрия идет в отрыв

За три последних сезона впечатляющий прогресс продемонстрировала Австрия, поднявшись с 12 на восьмое место в таблице. До группового этапа 2021/22 дошло четыре из пяти представителей страны — один клуб в ЛЧ, два — в ЛЕ и один в Лигу конференций. Сейчас отрыв австрийцев от России составляет лишь 1,168 очка, но если наши клубы продолжат выступать в стиле этой недели — он быстро превратится в пропасть.

В спину России с 11-го места дышит Украина, у которой до групп добрались 3/5 команд. Сейчас между странами разрыв 0,282 очка. Но два клуба выступают в Лиге чемпионов, и «Шахтер» в среду сенсационно проиграл дебютанту турнира «Шерифу». У киевского «Динамо» вообще «группа смерти» с «Бенфикой», «Баварией» и «Барселоной», посему наши соседи могут и не уйти в серьезный отрыв.

Портал kassiesa.net на неделе представил потенциальную таблицу рейтинга UEFA по итогам сезона 2021/22. В ней смоделирована ситуация, при которой клубы продолжат выступать в русле старта группового этапа. Итак, если представители России не смогут отобраться в евровесну, то страна может упасть в рейтинге на… 16-е место. В теории нас могут обогнать: Швейцария (сейчас выступают 2 команды), Украина, Сербия (2 команды), Бельгия (4 команды) и Хорватия (один клуб). Огромная проблема России в том, что на старте сезона 2022/23 у страны сгорит огромный запас баллов — 12,600. Ни одна из наших стран-конкурентов по таблице не потеряет так много (например, Бельгия сразу получит гандикап в 10 очков), поэтому, чем хуже выступление в этом евросезоне — тем грустнее последствия.

Чем страшна 16-я строчка? Страна потеряет одного представителя в Европе. Если сейчас Россия делегирует два клуба в Лигу чемпионов (один — напрямую в группу), один в Лигу Европы и два в Лигу конференций, то 16-е место оставит нас без места в группе ЛЧ и путевки в ЛЕ.

Да, на данный момент от подобного развития событий веет утопией. Но прямо сейчас российские клубы идут девятыми с конца по набранным очкам. Хуже нас обстоят дела, например, у Лихтенштейна и Сан-Марино. Чтобы кошмар не стал явью, России необходимо протащить в евровесну хотя бы один клуб. Вот так за три года мы ушли от надежд на шестого представителя страны в Европе к борьбе за пятерых. И движение вверх обещает быть долгим.