У Самошникова контузия таранной кости, но он может сыграть с «Зенитом»

У футболиста казанского «Рубина» Ильи Самошникова диагностировали контузию одной из таранных костей. К тренировкам он сможет приступить уже завтра. Об этом журналистам сообщил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Я пока не готов озвучивать футболистов, которые точно не примут участие в игре, потому что шанс есть практически у всех. Сегодня Шатов уже тренировался в общей группе. Под вопросом участие в матче Зуева и Владислава Игнатьева», — сказал Слуцкий.

Напомним, Самошников получил травму во время матча с «Уралом», из-за чего был вынужден покинуть поле на 78-й минуте. После игры его увезли на машине «скорой помощи».