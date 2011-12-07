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У Самошникова контузия таранной кости, но он может сыграть с «Зенитом»

Защитник получил травму во время прошлой игры с «Уралом».

У футболиста казанского «Рубина» Ильи Самошникова диагностировали контузию одной из таранных костей. К тренировкам он сможет приступить уже завтра. Об этом журналистам сообщил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. 

«Я пока не готов озвучивать футболистов, которые точно не примут участие в игре, потому что шанс есть практически у всех. Сегодня Шатов уже тренировался в общей группе. Под вопросом участие в матче Зуева и Владислава Игнатьева», — сказал Слуцкий.

Напомним, Самошников получил травму во время матча с «Уралом», из-за чего был вынужден покинуть поле на 78-й минуте. После игры его увезли на машине «скорой помощи».

КВ
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