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Команда Евгения Бушманова не пробилась на Евро-2019

Молодежная сборная России по футболу не смогла пробиться даже в стыковые матчи отбора на ЧЕ-2019, уступив на выезде сборной Австрии – 2:3.
Полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов отыграл весь матч очень прилично, но вот защита россиянсыграла весьма плохо- три пропущенных мяча – слишком большая фора. И два гола Чалова не спасли. Так что россияне на финальный этап не попали.
КВ
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