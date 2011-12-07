Команда Евгения Бушманова не пробилась на Евро-2019

Полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов отыграл весь матч очень прилично, но вот защита россиянсыграла весьма плохо- три пропущенных мяча – слишком большая фора. И два гола Чалова не спасли. Так что россияне на финальный этап не попали.