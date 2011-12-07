Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Матч УНИКСа в Кубке Европы отменён из-за COVID-19

Соперник казанцев не сможет выставить даже 8 баскетболистов.

Игра группового этапа Кубка Европы между «Буржем» и УНИКСом не состоится из-за вспышки COVID-19 в стане соперников казанцев. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

По календарю матч должен был пройти 21 октября во Франции, но клуб не сможет выставить минимально допустимое количество баскетболистов — 8 человек. Решение о статусе матча будет принято позднее после рассмотрения поправки организаторами Евролиги, которые предлагают дополнить правило по сорванным играм из-за вспышек коронавируса в клубах.

КВ
Лента новостей