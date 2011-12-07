Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани вручили премию «Спортсмен года-2018»

Спортсменом года среди мужчин стал лыжник Андрей Ларьков.
Сегодня в Казани прошла церемония вручения премии «Спортсмен года-2018». Были определены лидеры в 8 блоках, среди которых «Спортивные надежды Татарстана», «Тренер года» и «Спортсмен года».«Спортсменом года» среди мужчин стал лыжник Андрей Ларьков, а среди женщин - фигуристка Евгения Тарасова. «Тренером года» среди мужчин назван главный тренер ХК «Ак Барс», а среди женщин - старший тренер по волейболу Казанского училища олимпийского резерва Светлана Сафронова.
КВ
Лента новостей