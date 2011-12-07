Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет «Рубин» по истечении срока контракта. Его соглашение рассчитано до 31 декабря 2020 года.

«С Тарасовым не будем заключать новый контракт. Это решение тренерского штаба», — приводит слова генерального директора клуба Рустема Сайманова Sport24.

Тарасов пополнил состав клуба в феврале 2020 года, но получил серьезную травму на тренировочных сборах и дебютировал лишь в июле. 33-летний полузащитник провёл за казанцев 13 игр во всех турнирах, но лишь дважды появлялся в основном составе. Отличился игрок лишь тремя жёлтыми карточками.

В текущем сезоне Тарасов — один из худших футболистов команды оборонительного плана. В среднем игрок совершал 0,3 отбора за матч, ни разу не блокировал удары соперников и имеет самую низкую точность передач среди линии разрушения — 71%.