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«Барс» уступил «Югре», ведя в счёте 3:0

Лидер ВХЛ победой обеспечил себе место в плей-офф.

«Барс» в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ дома проиграл «Югре».

Клуб из Ханты-Мансийска проводил первый матч после недельного перерыва. После первого периода «барсы» вели в счёте 3:0, после дубля Кирилла Крутова и шайбы Камиля Фазылзянова в большинстве. Тем не менее, во втором периоде гости смогли перевернуть матч, забросив четыре шайбы (в том числе одну в большинстве). В заключительном отрезке матча «Югра» поразила пустые ворота за семь секунд до сирены, установив окончательный результат встречи — 5:3.

Волевая победа позволила «Югре» оформить выход в плей-офф ВХЛ. «Барс» проиграл четвёртый матч подряд и опустился на 12-е место в турнирной таблице.

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