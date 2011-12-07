Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Монреаль» перевёл Романова в taxi squad

Это связано с потолком зарплат в НХЛ.

«Монреаль» перевёл защитника Александра Романова в taxi squad. Хоккеисты, внесённые в этот список, имеют право тренироваться с клубом и готовиться к матчам.

Причиной перевода хоккеиста в «такси сквад» стал потолок зарплат — если игрок находится в taxi squad, то его зарплата не учитывается в клубном потолке. Романов готовится к ближайшим матчам регулярного чемпионата НХЛ в обычном режиме.

В этом сезоне защитник провёл два матча в НХЛ и сделал результативную передачу.

КВ
Лента новостей