«Монреаль» перевёл Романова в taxi squad

«Монреаль» перевёл защитника Александра Романова в taxi squad. Хоккеисты, внесённые в этот список, имеют право тренироваться с клубом и готовиться к матчам.

Причиной перевода хоккеиста в «такси сквад» стал потолок зарплат — если игрок находится в taxi squad, то его зарплата не учитывается в клубном потолке. Романов готовится к ближайшим матчам регулярного чемпионата НХЛ в обычном режиме.

В этом сезоне защитник провёл два матча в НХЛ и сделал результативную передачу.