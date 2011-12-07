«Родина» не смогла справиться с «Ак Барс-Динамо»

«Ак Барс-Динамо» в Кирове обыграло местную «Родину» — 5:3. Казанские бендисты оформили два гола в первую десятиминутку, а на перерыв ушли при счёте 3:1. Во втором тайме «Родина» сократила отставание до минимума, но клуб из столицы РТ всё же довёл матч до победы.

«Ак Барс-Динамо» дважды за сезон Суперлиги смогло справиться с кировчанами. Ещё одно поражение «Родине» бендисты из Татарстана нанесли на I этапе Кубка России.

После 16 туров в активе «Ак Барс-Динамо» 13 очков и 11-е место в чемпионате.