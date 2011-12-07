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«Рубин» объявил о расторжении контракта с Артуром Сагитовым

Тренерский штаб не намерен сотрудничать с нападающим.

«Рубин» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с 21-летним нападающим Артуром Сагитовым. Последние полгода футболист провёл в аренде в «Волгаре», где не достиг выдающихся результатов.

Нападающий является воспитанником клубной академии. За молодёжную команду он провёл 20 матчей и забил четыре гола. При Курбане Бердыеве нападающего стали привлекать к играм за основной состав: форвард появился на поле 14 раз, отличившись к игре с «Ахматом».

Тренерский штаб Романа Шаронова отправил футболиста в аренду в ФНЛ, где за «Нижний Новгород» нападающий отыграл 15 встреч и забил три гола. Последняя аренда случилась при Леониде Слуцком в «Волгарь».

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