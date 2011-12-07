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Рустем Сайманов не поддерживает идею сокращения РПЛ

Ранее в СМИ появилась информация о возможных изменениях в структуре лиги.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов не поддерживает идею сокращения РПЛ. Об этом функционер заявил в беседе с «Чемпионатом». Ранее в СМИ появилась информация о возможном сокращении количества клубов в РПЛ до 12 и изменениях в структуре чемпионата.

«В одно время мы про это говорили. Может, на тот момент это было актуально. Сейчас мне кажется, что нет. Я против этого. Что это нам даёт? Какие преимущества? А если я внесу предложение сделать четыре команды? Что дальше? Я же должен обьяснить, что это даёт. Потому что я проснулся и захотелось оставить четыре команды? Мнение должно быть аргументированным и убедительным», — сказал Сайманов.

КВ
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