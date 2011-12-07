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«Казаночка» второй раз в сезоне проиграла «Самаре»

Команда из столицы РТ опустилась на шестое место в Суперлиге-1.

Баскетболистки «Казаночки» на своём паркете проиграли «Самаре». Матч завершился с достаточно болезненной разницей — 48:65.

Ход встречи не предвещал поражения: первая четверть осталась за казанскими баскетболистками (18:12). А вот к большому перерыву команды подошли уже с лидерством «Самары» (+5). В третьей четверти «Казаночка» пыталась навязать борьбу, но уступила шесть очков. Заключительный отрезок встречи и вовсе завершился разгромом 6:12.

Поражение опустило «Казаночку» на четвёртое место в турнирной таблице.

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