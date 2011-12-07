«Нефтехимик» в овертайме переиграл «Амур»

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал выездную победу над «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ. Гости пропустили первыми под конец второго периода, играя в меньшинстве. На 56-й минуте «Нефтехимик» смог сравнять счёт, благодаря шайбе Рафаэля Бикмуллина.

Игра перешла в овертайм, где бросок Марата Хайруллина принёс «Нефтехимику» первую победу с 21 января.

После 56 матчей в активе нижнекамцев 35 очков и 11-е место в Восточной конференции. «Амур» с 48 очками расположился позицией выше.