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«Нефтяник» завершил регулярный чемпионат поражением

Команда по итогам 50-матчевого марафона оказалась на втором месте.

«Нефтяник» в последней игре регулярного чемпионата дома проиграл «Горняку» — 2:5. Четыре шайбы команды забросили, играя в неравных составах.

Первым счёт в большинстве открыл «Нефтяник», но через четыре минуты альметьевцы пропустили в меньшинстве. Чуть позже «Горняк» забросил ещё раз, однако затем хозяева смогли сравнять счёт в неравных составах.

В самом начале второго периода «Нефтяник» пропустил в меньшинстве, а в третьем периоде гости забросили ещё раз. За две минуты до финальной сирены альметьевцы получили право поиграть в большинстве, сняли вратаря и пропустили шайбу в пустые ворота.

После 50 матчей «Нефтяник» остался на втором месте в турнирной таблице.

КВ
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