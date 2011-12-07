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«Рубин» объявил о пополнении в тренерском штабе

В клуб перебрались два сотрудника «Зенита».

Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с двумя специалистами. Никита Васюхин войдёт в тренерский штаб в должности аналитика команды, а Артём Егоров станет программистом.

Оба специалиста ранее работали в «Зените».

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