Женскую команду «Рубин» пополнили 17 футболисток

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«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с 17 футболистками. Также сформирован тренерский штаб команды.
Семь игроков ранее выступали за казанский «Мирас». Остальные футболистки перешли из московского «Локомотива», красноярского «Енисея», московского «Пересвета» и пермской «Звезды-2005».
В тренерский штаб вошли Ольга Васильева (главный тренер), Илья Ульянин (тренер), Ярослав Малолетков (тренер вратарей), Рамзия Низамутдинова (тренер по физической подготовке). Начальник команды — Марат Галимов.
С составом команды, которая 13 марта стартует в Суперлиге, можно ознакомиться здесь.