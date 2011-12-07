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Женскую команду «Рубин» пополнили 17 футболисток

Семь игроков ранее выступали за казанский «Мирас».

«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с 17 футболистками. Также сформирован тренерский штаб команды.

Семь игроков ранее выступали за казанский «Мирас». Остальные футболистки перешли из московского «Локомотива», красноярского «Енисея», московского «Пересвета» и пермской «Звезды-2005».

В тренерский штаб вошли Ольга Васильева (главный тренер), Илья Ульянин (тренер), Ярослав Малолетков (тренер вратарей), Рамзия Низамутдинова (тренер по физической подготовке). Начальник команды — Марат Галимов.

С составом команды, которая 13 марта стартует в Суперлиге, можно ознакомиться здесь.

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