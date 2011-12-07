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Слуцкий о судействе в игре с «Уралом»: «Я не видел ни системы, ни последовательности»

Тренер «Рубина» сообщил о кадровых проблемах перед игрой с «Краснодаром».

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал свое мнение о судействе после игры с «Уралом».

Наставник казанского клуба констатировал, что в первом тайме его подопечные «доминировали, создавали большое количество моментов, играли максимально разнообразно», а вот во втором — «очень сильно сели».

«Нельзя сказать, что прям „Урал“ создавал момент за моментом, но, тем не менее, у нас совсем не получились атакующие действия. Попытались заменами и тактическими перестановками что-то исправить, но не удалось», — сказал он, напомнив о желтой карточке, полученной Макаровым.

Также Слуцкий прокомментировал качество судейства: «Оно сегодня было нижайшее <…> По-разному трактовались одинаковые моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил, я не видел ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи российской премьер-лиги». 

После тренер «Рубина» сообщил о кадровых проблемах перед игрой с «Краснодаром».

КВ
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