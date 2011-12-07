В Германии болельщики ради просмотра матча залезли на дерево

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Два болельщика залезли на 12-метровое дерево, чтобы посмотреть матч 26-го тура Бундеслиги между берлинским «Унионом» и «Баварией», пишет Bild.
Инцидент произошел у берлинского стадиона «Ан дер Альтен Ферстерай», что в районе Кепеник. В дело пришлось вмешаться полиции — они попросили фанатов слезть с дерева, но обошлось без штрафа.
«Унион» проиграл со счетом 0:2 и опустился на 12-е место в турнирной таблице, пропустив вперед другой берлинский клуб — «Герту». Напомним, что матчи Бундеслиги возобновлены без присутствия зрителей на стадионах.