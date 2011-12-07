Защитник «Рубина» Константин Плиев заразился COVID-19

Тест 23-летнего защитника «Рубина» Константина Плиева на COVID-19 оказался положительным. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Защитник с начала апреля находится в Северной Осетии, там же он прошел тестирование. Футболист находится под присмотром врачей во Владикавказе, с командой не контактировал.

Отметим, что на сегодняшний день в Северной Осетии заразились новой коронавирусной инфекцией 2165 граждан (75 за последние сутки), 15 человек скончались. Константин Плиев выступает за «Рубин» на правах аренды. В этом сезоне провел 12 матчей в РПЛ.