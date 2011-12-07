«Рубин» не стал продлевать контракт с защитником Раилем Абдуллиным

19-летний защитник Раиль Абдуллин, являющийся воспитанником академии «Рубина», покинул казанский клуб. Об этом футболист сообщил в своём Instagram.

Абдуллин присоединился к основной команде зимой 2019 года, но провёл за неё всего два матча: 63 минуты игры против «Зенита» (2:1) и 90 минут в ¼ финала Кубка России против «Локомотива» (0:1). Летом 2019 года защитник отправился в аренду в «Нефтехимик» и пять раз появился на поле в ФНЛ, не отличившись результативными действиями.

Контракт футболиста с «Рубином» истёк этим летом.