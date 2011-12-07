В «Спартаке» произошла вспышка COVID-19

В ХК «Спартак» приостановлен тренировочный процесс, так как тесты 12 хоккеистов и представителей персонала на COVID-19 оказались положительными. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Первых инфицированных выявили до начала общего сбора команды. Новое тестирование, проведённое в конце прошлой недели, выявило ещё троих заражённых COVID-19.

«15 июля, перед началом учебно-тренировочного сбора в Новогорске, было проведено ещё одно тестирование игроков, тренеров и обслуживающего персонала на коронавирусную инфекцию. Положительные анализы были зафиксированы у шести игроков и одного человека из числа персонала команды», — гласит сообщение, опубликованное на сайте «Спартака».

Тренировочный сбор остановлен, на 21 июля в московском клубе запланировано проведение следующего тестирования игроков и персонала.