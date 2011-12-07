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В честь олимпийского чемпиона из России назвали сложный элемент в спортивной гимнастике

Технический комитет присвоил элементу высшую группу сложности.

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила, что в спортивной гимнастике одному из самых сложных элементов (тройное сальто назад согнувшись) присвоили имя олимпийского чемпиона Игр в Токио Никиты Нагорного.

Технический комитет присвоил элементу наивысшую группу сложности.

Ранее Никита Нагорный стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ в 2021 году. 

Нагорный — олимпийский чемпион (2020), трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года, заслуженный мастер спорта России.

Ранее «казанские ведомости» сообщали, что футболист «Рубина» Кварацхелия не вошел в шорт-лист из 40 кандидатов на награду Golden boy.

КВ
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