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«Синтез» продолжает штамповать победы

«Синтез» продолжает штамповать победы
Ватерполисты казанского «Синтеза» в очередном матче чемпионата России одержали очередную уверенную победу – со счетом 7:5 в Санкт-Петербурге была повержена местная «Балтика».
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