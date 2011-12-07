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Арсен Хисамутдинов: Спасибо организаторам за столь грандиозное событие в Татарстане

Нападающий «Реактора» из Нижнекамска, усиливший состав команды дивизиона Харламова, поделился впечатлениями от Мастер-шоу КХЛ.
- Получил положительные впечатления от шоу. Спасибо организаторам за столь грандиозное событие в Татарстане.- Что было для вас самым сложным?- Конкурс «Круг на скорость» в самом начале. Мы как-то немного повременили и ноги уже «забились». Поэтому как-то сложно было бежать.- Какие наставления были перед конкурсами?- Где-то подбадривали, что-то подсказывали. Но в целом только рабочие моменты. Завтра готов сыграть в звене с любыми партнерами – все мастера! – передает слова Хисамутдинова корреспондент «КВ».
КВ
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