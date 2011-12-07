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Беларусь не примет матчи ЧМ по хоккею

Соответствующее решение принял Совет Международной федерации хоккея (IIHF).

Республика Беларусь не примет матчи ЧМ-2021 по хоккею. Соответствующее решение в понедельник принял Совет Международной федерации хоккея (IIHF). Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте федерации.

«Совет IIHF провел справедливый и беспристрастный процесс комплексной проверки, в ходе которого независимые эксперты и все заинтересованные стороны были проконсультированы по вопросу о целесообразности проведения ЧМ-2021 в Беларуси перед лицом растущих проблем безопасности, связанных с ростом политических беспорядков и COVID-19», — гласит сообщение.

По итогам проверки Совет IIHF решил, что «в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси».

Напомним, что ЧМ-2021 должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске (Беларусь) и Риге (Латвия). В ближайшее время IIHF рассмотрит возможность проведения турнира в Латвийской Республике.

КВ
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