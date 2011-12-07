Экс-защитник «Рубина» продолжит карьеру в УПЛ

34-летний защитник Рагнар Сигурдссон, известный по выступлениям в РПЛ за «Краснодар», «Рубин» и «Ростов», продолжит карьеру в львовском «Рухе». Контракт футболиста заключен до лета 2021 года с опцией продления на один сезон, сообщает сайт украинского клуба. Последний год Сигурдссон провёл в «Копенгагене», появившись на поле девять раз.

За «Рубин» защитник выступал в сезоне 2017/18, прибыв на правах аренды из «Фулхэма». Футболист отыграл 13 матчей и не отличился результативными действиями.

«Рух» вышел в УПЛ по итогам сезона 2019/20. После 13 туров чемпионата львовский клуб идёт на 12-м месте, одержав одну победу.