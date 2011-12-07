В структуре «Рубина» появится женская команда

Казанский «Рубин» объявил о создании женской футбольной команды. С нового сезона футболистки примут участие в Суперлиге — сильнейшей женской лиге страны. Старт сезона запланирован на март 2021 года.

В команде 23 футболистки, три из которых — вратари. Окончательный состав объявят в феврале, часть игроков находится на просмотре. Тогда же пройдет обязательная процедура лицензирования.

Тренерский штаб женской команды «Рубин» возглавила Ольга Васильева. В 2017 года она тренирует женскую команду «Мирас» в Казани.

Пока тренировки команды проходят в новом манеже «Маскат» (днем) и на Центральном стадионе (вечером). После процедуры лицензирования домашним стадионом команды станет «Рубин».

Напомним, наличие женской команды в структуре клуба станет одним из будущих требований УЕФА для клубов, которые станут выступать на еврокубках.