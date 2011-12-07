Два хоккеиста «Ак Барса» вошли в состав юниорской сборной

Два хоккеиста системы «Ак Барса» вошли в состав юниорской сборной. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.

В итоговый список вошли нападающие Дмитрий Кателевский и Иван Меховов. Всего в состав юниорской сборной включены 25 хоккеистов: 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.

Сборная России U-18 19 апреля отправится в США. На групповом этапе юниоры сыграет со сборными США (27 апреля), Финляндии (28 апреля), Германии (30 апреля) и Чехии (2 мая).