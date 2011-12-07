Капитан «Рубина» Филип Уремович рассказал о желании сыграть в еврокубках. Об этом он заявил после выездной победы над «Уралом» (1:0) в 26-м туре РПЛ.

«Думаю, каждый игрок команды смотрит в таблицу. Мы все хотим попасть в зону еврокубков. У нас 46 очков, осталось четыре игры. В каждом туре будет серьезная борьба», — приводит слова защитника официальный сайт казанцев.

Легионер отметил, что по ходу первого тайма встречи с «Уралом» у казанцев было больше моментов. Во втором напротив — хозяева включили прессинг и выглядели лучше гостей. Важным было сдержать натиск «Урала», с чем игроки «Рубина» справились.

«У нас не так много игроков, которые играли в больших европейских матчах. Если мы попадем, будем очень стараться показать отличный футбол», — заявил Уремович.