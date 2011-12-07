«Пушка» Йевтича ведет «Рубин» в еврокубки

В 26-м туре РПЛ «Рубин» гостил в Екатеринбурге у местного «Урала». Команда Леонида Слуцкого выдала два разных тайма, потеряла одного из лидеров, но добыла три очка. Помог очередной сумасшедший выстрел в исполнении левой ноги Йевтича.

«Урал» подошел к игре с казанцами с ворохом кадровых проблем. Из-за травм матч пропустили основной вингер Эль-Кабир и главная ударная сила — Эрик Бикфалви, а в силу дисквалификации не смогли появиться на поле еще два основных полузащитника: Бранко Йовичич и Рафал Аугустыняк.

Поэтому команда Леонида Слуцкого избрала стратегию игры первым номером и могла открыть счет уже на 38-й секунде матча: Денис Макаров в штрафной подкараулил отскок мяча перед открытым углом. И только отчаянный подкат Игоря Калинина спас екатеринбуржцев от верного гола.

«Урал» в первом тайме полностью отдал игровое преимущество гостям. Но до 44-й минуты казанцы запомнились лишь полумоментами — не особо опасно прямо в руки вратарю в одном эпизоде бил Деспотович, а позднее он же пытался головой замкнуть стандарт от Йевтича. Не обошлось и без грустного: на исходе получаса матча Кварацхелия совершил рывок от левой бровки в центр и через несколько метров упал на газон, схватившись за левое бедро. На поле выбежала медицинская бригада и увела легионера с поля — вынужденная замена, в игру вступил Бакаев.

— Я думаю, у него травма задней поверхности бедра. Насколько она серьезна и какой степени, будет понятно, когда сделаем МРТ, — поставил предварительный диагноз после матча Леонид Слуцкий. При определенном раскладе в лазарете игрок может провести время вплоть до конца сезона.

Вышедший на поле Бакаев (проводил первый матч в 2021 году, оправившись от травмы) не самым лучшим образом заменил выбывшего Хвичу. За 32 отведенные минуты он собрал три фола, в том числе одну желтую карточку, редко лез в единоборства да и с мячом работал мало. Оценив, что до оптимальной формы вингеру далеко, Слуцкий заменил Бакаева на Ин Бома.

На 44-й минуте случился кульминационный момент матча: Макаров загрузил мяч в штрафную, но игрок «Урала» головой смог его выбить. Правда, точно на ногу Йевтичу — полузащитник подработал снаряд под левую и выстрелил с 25 метров, положив гол в ворота от штанги! Второй тур подряд ему удается сотворить маленький шедевр, который, как покажет игра, позволит «Рубину» взять три очка.

— У него всегда была шикарная левая нога. Мы это знали и говорили ему: «Когда-то не только мы будем знать, что у тебя прекрасная левая нога». На тренировках он, наверное, забивал больше всех, — оценил игру Дарко главный тренер.

Сложно представить, что еще в зимнее трансферное окно Йевтич был одним из кандидатов на выход в силу лимита на легионеров. Весну 2021-го швейцарец с сербскими корнями однозначно сможет занести себе в актив.

Во втором тайме хозяева были заметно активнее, но «Рубин» отошел в плотную оборону. В конечном итоге «Урал» сделал ставку на дальние удары и стандартные положения, однако не смог извлечь какой-либо выгоды. Развязка встречи случилась на 80-й минуте, когда Уремович в своей штрафной уронил в борьбе Андрея Панюкова. Арбитр Артем Любимов, проводивший всего четвертый матч в РПЛ в этом сезоне, отправился смотреть VAR и все же решил назначить пенальти.

Решение судьи не понравилось Денису Макарову, который эмоционально выразил свое недовольство. Любимов не стал церемониться, выписал игроку вторую желтую карточку и удалил с поля. Так перед следующим туром Слуцкий потерял второго основного вингера.

Исполнять пенальти вызвался сам пострадавший. Панюков в этом сезоне не подходил к точке ни разу, вот и в воскресенье пробил несильно и по центру — Юрий Дюпин с ударом справился! Для Дюпина этот пенальти стал вторым отраженным в этом году — ранее он спас для команды очки в игре с «Зенитом».

— Работаю над пенальти, разбираем соперников плюс на тренировках отрабатываем этот элемент, — объяснил свой секрет успеха голкипер.

Трудовая победа в Екатеринбурге пришлась ко двору для турнирных амбиций казанцев. В этом туре оступились сразу несколько конкурентов «Рубина» в борьбе за еврокубки: ЦСКА проиграл «Сочи» (1:2), а «Спартак» провалился дома с «Уфой» (0:3). Итог — четвертое место, 46 очков и три очка до второй строчки в турнирной таблице.

Впрочем, дальше будет сложнее — 25 апреля «Рубин» дома принимает «Краснодар», который с приходом нового тренера стал чуть живее, чем это было в марте и начале апреля. В 26-м туре «быки» чуть не хлопнули лидера РПЛ «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга едва ушла от поражения на 86-й минуте (2:2). Вкупе с двумя выбывшими вингерами перед Слуцким стоит сложная задача — грузить центральную ось, через которую строить атаки. Но здесь тот же вариативный Ин Бом еще не набрал хорошую форму. За четыре тура до финиша наблюдать за казанцами становится все интереснее.