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«Пушка» Йевтича ведет «Рубин» в еврокубки

Легионер поймал свою игру и принес двумя голами 6 очков

В 26-м туре РПЛ «Рубин» гостил в Екатеринбурге у местного «Урала». Команда Леонида Слуцкого выдала два разных тайма, потеряла одного из лидеров, но добыла три очка. Помог очередной сумасшедший выстрел в исполнении левой ноги Йевтича.

«Урал» подошел к игре с казанцами с ворохом кадровых проблем. Из-за травм матч пропустили основной вингер Эль-Кабир и главная ударная сила — Эрик Бикфалви, а в силу дисквалификации не смогли появиться на поле еще два основных полузащитника: Бранко Йовичич и Рафал Аугустыняк.

Поэтому команда Леонида Слуцкого избрала стратегию игры первым номером и могла открыть счет уже на 38-й секунде матча: Денис Макаров в штрафной подкараулил отскок мяча перед открытым углом. И только отчаянный подкат Игоря Калинина спас екатеринбуржцев от верного гола.

«Урал» в первом тайме полностью отдал игровое преимущество гостям. Но до 44-й минуты казанцы запомнились лишь полумоментами — не особо опасно прямо в руки вратарю в одном эпизоде бил Деспотович, а позднее он же пытался головой замкнуть стандарт от Йевтича. Не обошлось и без грустного: на исходе получаса матча Кварацхелия совершил рывок от левой бровки в центр и через несколько метров упал на газон, схватившись за левое бедро. На поле выбежала медицинская бригада и увела легионера с поля — вынужденная замена, в игру вступил Бакаев.

— Я думаю, у него травма задней поверхности бедра. Насколько она серьезна и какой степени, будет понятно, когда сделаем МРТ, — поставил предварительный диагноз после матча Леонид Слуцкий. При определенном раскладе в лазарете игрок может провести время вплоть до конца сезона.

Вышедший на поле Бакаев (проводил первый матч в 2021 году, оправившись от травмы) не самым лучшим образом заменил выбывшего Хвичу. За 32 отведенные минуты он собрал три фола, в том числе одну желтую карточку, редко лез в единоборства да и с мячом работал мало. Оценив, что до оптимальной формы вингеру далеко, Слуцкий заменил Бакаева на Ин Бома.

На 44-й минуте случился кульминационный момент матча: Макаров загрузил мяч в штрафную, но игрок «Урала» головой смог его выбить. Правда, точно на ногу Йевтичу — полузащитник подработал снаряд под левую и выстрелил с 25 метров, положив гол в ворота от штанги! Второй тур подряд ему удается сотворить маленький шедевр, который, как покажет игра, позволит «Рубину» взять три очка.

— У него всегда была шикарная левая нога. Мы это знали и говорили ему: «Когда-то не только мы будем знать, что у тебя прекрасная левая нога». На тренировках он, наверное, забивал больше всех, — оценил игру Дарко главный тренер.

Сложно представить, что еще в зимнее трансферное окно Йевтич был одним из кандидатов на выход в силу лимита на легионеров. Весну 2021-го швейцарец с сербскими корнями однозначно сможет занести себе в актив.

Во втором тайме хозяева были заметно активнее, но «Рубин» отошел в плотную оборону. В конечном итоге «Урал» сделал ставку на дальние удары и стандартные положения, однако не смог извлечь какой-либо выгоды. Развязка встречи случилась на 80-й минуте, когда Уремович в своей штрафной уронил в борьбе Андрея Панюкова. Арбитр Артем Любимов, проводивший всего четвертый матч в РПЛ в этом сезоне, отправился смотреть VAR и все же решил назначить пенальти.

Решение судьи не понравилось Денису Макарову, который эмоционально выразил свое недовольство. Любимов не стал церемониться, выписал игроку вторую желтую карточку и удалил с поля. Так перед следующим туром Слуцкий потерял второго основного вингера.

Исполнять пенальти вызвался сам пострадавший. Панюков в этом сезоне не подходил к точке ни разу, вот и в воскресенье пробил несильно и по центру — Юрий Дюпин с ударом справился! Для Дюпина этот пенальти стал вторым отраженным в этом году — ранее он спас для команды очки в игре с «Зенитом».

— Работаю над пенальти, разбираем соперников плюс на тренировках отрабатываем этот элемент, — объяснил свой секрет успеха голкипер.

Трудовая победа в Екатеринбурге пришлась ко двору для турнирных амбиций казанцев. В этом туре оступились сразу несколько конкурентов «Рубина» в борьбе за еврокубки: ЦСКА проиграл «Сочи» (1:2), а «Спартак» провалился дома с «Уфой» (0:3). Итог — четвертое место, 46 очков и три очка до второй строчки в турнирной таблице.

Впрочем, дальше будет сложнее — 25 апреля «Рубин» дома принимает «Краснодар», который с приходом нового тренера стал чуть живее, чем это было в марте и начале апреля. В 26-м туре «быки» чуть не хлопнули лидера РПЛ «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга едва ушла от поражения на 86-й минуте (2:2). Вкупе с двумя выбывшими вингерами перед Слуцким стоит сложная задача — грузить центральную ось, через которую строить атаки. Но здесь тот же вариативный Ин Бом еще не набрал хорошую форму. За четыре тура до финиша наблюдать за казанцами становится все интереснее.

КВ
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