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В Татарстане юные хоккеисты устроили массовую драку на детском турнире

Одна из команд уступала со счётом 0:6.

На детском турнире, который проходил в Мамадыше, произошла массовая драка между 9-летними хоккеистами. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Спорт Сарае».

На момент начала драки хозяева льда — «Олимп» «горел» «Прогрессу» из «Глазова со счётом 0:6. Первыми выявлять сильнейшего на кулаках начали два игрока в районе правого круга для вбрасывания. Затем судьи отправили несколько участников драки в штрафные боксы, однако страсти на льду не угасли и едва арбитр произвёл вбрасывание, как хоккеисты вновь бросились друг на друга с кулаками.

Отметим, что «Прогресс» стал победителем турнира.

КВ
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