В Татарстане юные хоккеисты устроили массовую драку на детском турнире

На детском турнире, который проходил в Мамадыше, произошла массовая драка между 9-летними хоккеистами. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Спорт Сарае».

На момент начала драки хозяева льда — «Олимп» «горел» «Прогрессу» из «Глазова со счётом 0:6. Первыми выявлять сильнейшего на кулаках начали два игрока в районе правого круга для вбрасывания. Затем судьи отправили несколько участников драки в штрафные боксы, однако страсти на льду не угасли и едва арбитр произвёл вбрасывание, как хоккеисты вновь бросились друг на друга с кулаками.

Отметим, что «Прогресс» стал победителем турнира.