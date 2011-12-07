Для участия в РПЛ «Ротору» нужно более 1 млрд рублей

В СМИ появился проект сметы «Ротора» на сезон в РПЛ. Неутвержденный документ опубликовал matchtv.ru. По нему суммарно расходы клуба перевалят за 1,7 млрд рублей.

Из этой суммы 1,377 млрд пойдет на годовое содержание основной команды. На оплату труда всех сотрудников клуба уйдет 1,2 миллиарда рублей, 552 млн из них заложены в зарплатный фонд футболистов.

Содержание команды U-19 обойдется в 50,5 млн рублей, а «Ротора-2» — участника ПФЛ — в 36,3 млн рублей. Аренда «Волгоград-арены» на 19 игр будет стоить 83,2 млн рублей.

Напомним, что «Ротор» вернулся в РПЛ спустя 16 лет. Об этом было объявлено после досрочного завершения чемпионата ФНЛ, где волгоградский клуб шел в лидерах. Максимальным достижением «Ротора» было «серебро» высшего дивизиона в 1997-м году.