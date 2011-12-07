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«Рубин» дозаявил шестерых футболистов

Игроки вернулись из аренд в расположение казанского клуба.

«Рубин» внес изменения в свою заявку на сезон — клуб дозаявил шестерых футболистов. Соответствующая информация размещена на официальном сайте РПЛ.

Все игроки вернулись в расположение «Рубина» из аренд и получили возможность появиться на поле в оставшихся восьми матчах. В заявку внесли нападающего Артура Сагитова, полузащитников Михаила Яковлева, Камиля Закирова и Игоря Николова, а также защитников Илью Агапова и Владислава Микушина.

Ближайший матч «Рубин» проведет в субботу, 20 июня, против «Урала».

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