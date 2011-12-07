Виталий Кафанов вспомнил переход Рыжикова в «Рубин»

Тренер Виталий Кафанов вспомнил трансфер вратаря Сергея Рыжикова в «Рубин» в 2008-м году. Тогда футболист принадлежал «Локомотиву», но был отправлен в аренду в «Томь».

«Хотел забрать Рыжикова в „Рубин“ еще в 2007-м. Подходил к Валерию Клейменову, который тогда работал в „Локомотиве“, но он сказал, что ему нужен Рыжиков», — приводит слова Кафанова Sports.ru.

Трансфер удалось осуществить лишь тогда, когда в отставку были отрпавлены главный тренер Анатолий Бышовец и президент «Локомотива» Юрий Семин. В составе «Рубина» Сергей Рыжиков стал двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка России и двух Суперкубков.