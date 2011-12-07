«Адмирал» сможет подписывать новичков

«Адмирал» получил доступ к центральному информационному бюро КХЛ и сможет подписывать новичков. Об этом сообщает официальный сайт лиги. Клуб из Владивостока подписал соглашения с игроками и начал выплаты по долгам перед хоккеистами за сезон 2017/2018.

Ранее КХЛ согласилась допустить «Адмирал» к выступлению в сезоне 2021/22, но при условии погашения долгов до 31 июля. За свою историю клуб из Владивостока трижды пробивался в Кубок Гагарина, но вылетал в первом же раунде.