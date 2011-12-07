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Чемпионат Единой лиги ВТБ 2020/21 начнется 20 сентября

Свое участие подтвердили 13 клубов.

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября, сообщает официальный сайт турнира. Своё участие в соревнованиях подтвердили все 13 клубов, в том числе эстонский «Калев», польская «Зелёна Гура», казахстанская «Астана» и «Цмоки-Минск» из Беларуси.

Восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата выйдут в плей-офф. На этой стадии серия будет продолжаться до трёх побед.

Также в ходе Совета Единой Лиги на пост президента был переизбран Сергей Кущенко, а генеральным директором лиги останется Илона Корстин.

КВ
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