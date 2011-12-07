Ирландский олимпиец разоблачил японские «антисекс»-кровати

Ирландец Рис Маккленахан подверг сомнению информацию об «антисекс»-кроватях в олимпийской деревне Токио. В своем официальном твиттере гимнаст выложил видео, на котором он скачет на своей постели, приземляясь на нее сразу с двух ног.

«В сегодняшнем эпизоде „фейк-ньюс“ будем разоблачать вот эти кровати. Они сделаны из картона, и это правда, но также заявлено, что они не выдерживают резких движений. Это не так. Абсолютная ложь», — заявил Рис.