Критика логотипа «Ак Барса» и споры SMM-щиков: чем запомнился TANECO Форум чемпионов в Казани

Хоккейный клуб «Ак Барс» в рамках программы ежегодного предсезонного турнира команд КХЛ TANECO Кубок Чемпионов организовал дополнительное мероприятие для представителей СМИ — Форум чемпионов в Национальной библиотеке РТ. Спикерами форума стали ведущие представители топ-клубов российского спорта и зарубежные лидеры маркетинга. О том, что происходило на месте события, в репортаже «КВ».

Антураж мероприятия

Прежде всего нельзя не отметить удачный выбор места для проведения подобного форума. Недавно обновленная Национальная библиотека — одно из любимейших мест притяжения казанцев в последнее время, да и в целом очень просторно здание с большими конференц-залами.

Вид на город, предстающий глазам в панорамные окна и на территории террасы, выгодно резонирует со спортивной темой мероприятия — видны сразу и «Татнефть» и «Ак Барс» арены.

Стоит ли говорить про огромное проекционное полотно в зале, принимающем гостей международной конференции. Как пошутит позже арт-директор студии Quberten Михаил Антипин, полотно даже слишком большое для текста его презентации, но просто он забыл, что приехал с выступлением в Татарстан.

Саму международную конференцию можно условно поделить на три блока, в каждом из которых красной нитью проходит тема хоккея (что не удивительно, вспоминая про организатора мероприятия): профессиональные лекции, развлекательно-познавательные выступления и социальная секция.

Профессиональные лекции

В рамках темы «Цифровая эволюция», которая открывала форум, выступил директор департамента интернет-проектов Континетальной хоккейной лиги (КХЛ) Юрий Гаркунов. Он поведал аудитории о новых механизмах взаимодействия с аудиторией болельщиков, а также предложил свое видение CRM-продуктов для команд элитного хоккейного дивизиона России. Последний пункт вызвал жаркие дискуссии среди находившихся в зале представителей уфимского «Салавата Юлаева», которые поспорили с аргументами хоккейного функционера.

Лекция «Сборные конструкции» от digital-директора футбольного клуба «Зенит» Анастасии Чернышовой не показалась слишком информативной, так как состояла по большей части из очевидных маркетинговых шаблонов. Она бы прошла мимо умов публики, если бы спикер не дополнила свою речь рассказом о том, как правоохранительные органы интересовались широкой базой данных болельщиков клуба. Как заверила Чернышова, им удалось сохранить конфиденциальность личной информации своих клиентов.

Далее при помощи ВКС своим опытом работы с базами данных болельщиков поделились иностранные маркетологи, работающие с хоккейными командами NHL и высшей немецкой лиги (DEL).

Крайне любопытную лекцию по спортивному дизайну логотипов провел арт-директор Quberten Михаил Антипин. В своем выступлении он разобрал несколько личных и мировых кейсов футбольных и хоккейных брендов, а также намекнул на скорый ребрендинг казанского «Ак Барса», попутно подвергнув критике текущий логотип трехкратных чемпионов России.

Развлекательные лекции

Огненное выступление в формате дебатов выдали Станислав Прудников и Сергей Антипов («Ак Барс») с Ильей Ельчаниновым и Ильей Исаевым («Авангард»). Представители пресс-служб двух хоккейных клубов, недавно встречавшихся в финале Восточной конференции, «потроллили» друг друга, показали на примере реальной статистики вовлеченность аудитории, а также пообещали продолжить противостояние Казани и Омска в рамках социальных сетей.

Еще одним специально приглашенным гостем (также по ВКС) стал Ричард Томпсон, режиссер известнейших сериалов про спортивные клубы. Он поделился информацией об огромных бюджетах и крайней заинтересованности современной аудитории в тематике документально-спортивных сериалов.

Главный редактор Sports.ru Владислав Воронин, выступавший уже ближе к концу мероприятия, заявил, что не хочет мучать подуставшую аудиторию, а следовательно постарается рассказать о самых смешных, но легких для восприятия кейсах из мировой спортивной индустрии. Позитивную реакцию зала вызвала тема с уфимской болельщицей, которая недавно засветилась в объективах телекамер в нижнем белье с плакатом, в тексте которого была просьба к футболисту «Уфы» подарить футболку, чтобы ей не было холодно (спустя неделю она действительно была вознаграждена вожделенной футболкой любимого спортсмена).

Завершал развлекательную часть Степан Слюсарев, директор по продажам TikTok в России. Он отметил важность новой соцсети для привлечения аудитории и новых болельщиков на стадионы и арены по всей стране.

Социальная сфера

Особняком стояла тема сложная и социальная — следж-хоккей (хоккей для детей с ограниченными возможностями). Об особенностях данного вида спорта рассказали: призидент Детской следж-хоккейной лиги Анастасия Барадачева, президент Центра развития адаптивного спорта Республики Татарстан Ангелина Садриева и главный тренер ХК «Ак Барс Следж» Тимур Садриев.

Хочется отметить, что данная история играет важную роль для казанского «Ак Барса», который принимает активное участие в социальной программе по доступности любимого вида спорта для всех и каждого.

Это выступление поставило важную и жизнеутверждающую точку перед отправлением на игру Кубка чемпионов «Ак Барс» — СКА, которая закроет первый игровой день турнира на «Татнефть Арене».