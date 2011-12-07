«Салават Юлаев» обыграл СКА в матче второго круга TANECO Кубок чемпионов со счетом 4:1

В стартовом матче второго тура TANECO Кубок чемпионов уфимский «Салават Юлаев» встречался с питерским СКА. Команда из столицы Башкортостана выиграла со счетом 4:1.

Благодаря быстрой шайбе Михаила Науменкова «Салават Юлаев» вышел вперед уже через две минуты после начала матча. За 50 секунд до конца первого периода «армейцы» в формате 6×5 усилиями Ивана Морозова сравняли счет.

Во втором периоде подопечные Томи Лямся вышли вперед, заброшенная шайба на счету воспитанника «Салават Юлаев» Данила Алалыкина.

Несмотря на все усилия петербуржцев, сравнять счет у них не получилось, более того, после двух смен вратаря на шестого полевого игрока они пропустили еще две шайбы. Михаил Воробьев и Алексей Пустозеров установили окончательный счет в матче. «Салават Юлаев» одерживает первую победу на турнире. СКА, в свою очередь, терпит первое поражение.

В следующем матче TANECO кубок чемпионов «Ак Барс» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.