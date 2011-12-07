Валерий Карпин: Смолов — лучший нападающий в России на данный момент

Валерий Карпин высказал мнение, что Федор Смолов — сильнейший нападающий в России на данный момент, пишет «Спорт-Экспресс».

«Смолов — лучший нападающий страны. Он может придумать что-то от себя — то, чего никто не ожидает. На самом деле, это неплохо», — сказал Карпин.

Также специалист объяснил, почему он не выпустил нападающего в матче с хорватами.

«Потому что в этом матче от всех требовалось выполнение установки на 100 процентов. К тому же Федя был необходим в двух последующих встречах, с Кипром и Мальтой, которые шли через два дня на третий», — рассказал Карпин.

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