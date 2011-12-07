Турнирная таблица французской Лиги 1

Парижанам крайне непросто, ведь на поединки с ними соперники настраиваются по-особенному. Это видно по самоотдаче и тому напору, с которым они противостоят действующему чемпиону. Однако, несмотря на это, подопечные Томаса Тухеля смотрятся уверенно. В первых турах менее 3 мячей в ворота конкурентов они не забивали.Главной же неожиданностью нового сезона Лиги 1 является откровенно слабое выступление «Монако». Летом команда потеряла целый ряд лидеров, но на их место были приобретены новые исполнители, которые пока не могут оправдать надежды болельщиков и тренерского штаба. Новым игрокам нужно время, чтобы сыграться и найти взаимопонимание на поле.Узнавать футбол: счет сегодня всегда можно на сайте 777score.ru, где сведения предоставляются в режиме лайв.В условиях слабости главного конкурента уже со старта практически нет сомнений в том, что «ПСЖ» в итоге покорится Лига 1. Таблица ее уже сейчас выглядит как соревнование парижан и всех остальных. Если подопечные Тухеля продолжат играть в заданном темпе, то практически нет сомнений в том, что очередной титул они возьмут с легкостью.Главные конкуренты парижанВпрочем, сыграны только первые матчи, поэтому делать дальновидные прогнозы пока не стоит. Среди команд, которые еще способны навязать конкуренцию «ПСЖ», можно выделить:● «Марсель»;● «Лион»;● «Лилль».Следует записать в число конкурентов и «Монако», однако, слишком уж много подопечные Жардима упустили на старте сезона, поэтому для них очень важно хотя бы просто квалифицироваться в зону Лиги чемпионов.Главные проблемы соперников парижан – это короткая скамейка запасных, и их нестабильность. После удачного матча может начаться невыразительная полоса сразу на несколько игр, и такая ситуация – совершенно типична для французского футбола последних лет.Для того чтобы конкуренты могли реально побороться за золотые медали, им необходимо не просто рассчитывать на свои победы, но и надеяться на то, что «ПСЖ» будет терять очки. Пока поводов для этого нет – столичный клуб уверенно обыгрывает своих соперников, но на длинной дистанции могут быть и неожиданные сюрпризы, которые дорого обойдутся действующим триумфаторам французского первенства.реклама